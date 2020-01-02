Meteorolojiden yağış uyarısı
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Meteorolojiden yağış uyarısı

Orta ve Doğu Akdeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Karaman, Niğde, Kayseri, Sivas ve Sinop çevrelerinde yağış bekleniyor.

02.01.2020 13:46 | Son Güncelleme: 02.01.2020 13:46
Meteorolojiden yağış uyarısı

Orta ve , Orta kıyıları, , Doğu ve ile Karaman, Niğde, Kayseri, Sivas ve Sinop çevrelerinde yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ülkenin iç ve doğu kesimlerinde hava çok bulutlu olacak.

Orta ve Doğu Akdeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Karaman, Niğde, Kayseri, Sivas ve Sinop çevrelerinde yağış öngörülüyor.

Yağışların, kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın, Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor.

Kaynak: AA
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