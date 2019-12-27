Meteorolojiden yağış uyarısı
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Meteorolojiden yağış uyarısı

Yurt genelinde yarın yağış bekleniyor.

27.12.2019 13:10 | Son Güncelleme: 27.12.2019 13:10
Meteorolojiden yağış uyarısı

Yurt genelinde yarın yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 'nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve , Kütahya ve Afyonkarahisar çevreleriyle Kırklareli ve 'ın doğusunda yarın yağış görüleceği tahmin ediliyor.

Yağışların, kıyı kesimlerle Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olacağı öngörülüyor.

Kaynak: AA
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