Meteorolojiden yağış uyarısı
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Meteorolojiden yağış uyarısı

Malatya ve civarında yoğun yağış beklendiği, yüksek kesimlerde görülecek karın ise etkili olacağı bildirildi.

26.12.2019 11:05 | Son Güncelleme: 26.12.2019 11:10
Meteorolojiden yağış uyarısı

ve civarında yoğun yağış beklendiği, yüksek kesimlerde görülecek karın ise etkili olacağı bildirildi.


Meteoroloji Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan yazılı açıklamada, "26 akşamdan başlayıp 27 Aralık akşamına kadar bölgemizde görülecek yağışların , Tunceli, Malatya, Elazığ, Bingöl illerindeki 1400 metre üzeri rakımlı yerlerde yoğun kar yağışı, 20 santimetre üzeri şeklinde gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Meydana gelebilecek olumsuz şartlara, ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi. - MALATYA

Kaynak: İHA
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