Meteorolojiden yağış uyarısı

04.12.2019 12:22 | Son Güncelleme: 04.12.2019 12:27

Malatya ve civarında kar ve karla karışık yağmur beklendiği bildirilip, vatandaşların tedbirli olmaları istendi.



Meteoroloji tarafından konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, bölgemiz bugün (Çarşamba) gece saatlerinden sonra yağışlı havanın etkisine girecektir. Yağışların Cuma gece saatlerine kadar devam edeceği beklenmektedir. Bölge genelinde beklenen yağışların zamanla şiddetini artırarak Adıyaman, Malatya ve Elazığ merkez ve Güney kesimlerinde yer yer etkili olacağı tahmin edilmektedir. Bölge genelinde beklenen yağışların yağmur ve karla karışık yağmur, bin metrenin üzerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı, Rüzgarların, Kuzeyli yönlerden orta, yağış anında yer yer kuvvetli eseceği, Sıcaklıkların 2 ila 4 derece azalacağı tahmin edilmektedir" denildi.



Karla karışık yağmur beklenmesi nedeniyle vatandaşların tedbirli olmaları istendi. - MALATYA

Kaynak: İHA