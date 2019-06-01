Meteorolojiden yağış uyarısı: Gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, ülke genelinde havanın az bulutlu ve açık, zamanla kuzey, iç ve doğu kesimlerinin yer yer parçalı ve çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞINDA DEĞİŞİKLİK OLMAYACAK

İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Edirne, Kırklareli, Kütahya, Bilecik, Bolu, Karabük, Kastamonu ve Sivas çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği değerlendiriliyor.Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri üzerinde seyredeceği öngörülüyor.Rüzgarın da genellikle batı ve güneybatı zamanla kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Kaynak: AA