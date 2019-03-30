Meteorolojiden Yağış Uyarısı
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Meteorolojiden Yağış Uyarısı

Kilis'in doğu kesimleri ve Elbeyi ilçesi ile Gaziantep çevrelerinde, kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Meteorolojiden Yağış Uyarısı

Kilis'in doğu kesimleri ve Elbeyi ilçesi ile Gaziantep çevrelerinde, kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Kilis'in doğu kesimleri ve Elbeyi ilçesi ile Gaziantep çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görüleceği tahmin ediliyor.

Vatandaş ve yetkililerin, sel, su baskını, dolu, yıldırım, rüzgar ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

Kaynak: AA
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