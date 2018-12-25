Meteorolojiden Yağış Uyarısı

Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Kilis'te sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi.

Meteoroloji 6'ncı Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yarın için sağanak uyarısında bulunuldu.

Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş'ın yanı sıra Gaziantep ve Kilis için sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiği belirtilen açıklamada, ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Kaynak: AA