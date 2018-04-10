Meteorolojiden Yağış Uyarısı

Diyarbakır ve Mardin için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Diyarbakır ve Mardin çevrelerinde, gece saatlerinden itibaren beklenen gök gürültülü sağanağın, yarın öğle saatlerinde kadar kuvvetli olması bekleniyor.

Açıklamada, vatandaşların meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yerel dolu yağışı, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları gerektiği belirtildi.