Meteorolojiden yağış uyarısı
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Meteorolojiden yağış uyarısı

26.01.2021 15:23 | Son Güncelleme: 26.01.2021 15:26
Meteorolojiden yağış uyarısı

Ülke genelinde yarın yağmur, sağanak ve karla karışık yağmur bekleniyor.

Ülke genelinde yarın yağmur, sağanak ve karla karışık yağmur bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, ülke genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak.

Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve batısı, Batı Karadeniz ile Mersin, Adana, Osmaniye, Hatay, Osmaniye ve Çorum çevrelerinde yağış tahmin ediliyor.

Genellikle yağmur ve sağanak, Marmara, Kuzey ve İç Ege, Karadeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun kuzeybatısında karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların, Trakya, Ege, Batı Akdeniz, Çanakkale, Balıkesir, Bursa ve Mersin çevrelerinde kuvvetli olacağı öngörülüyor.

Rüzgarın, Marmara'da kuzey, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu ile Karadeniz'in iç kesimlerinde güney yönlerinden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Doğu kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı beklenirken Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda çığ riski bulunuyor.

Akdeniz ile Ege denizlerinde kuvvetli fırtına, Batı Karadeniz'in batısı, Marmara ve Doğu Akdeniz'in doğusunun açıklarında da fırtına bekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Çiçek Palabıyık

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