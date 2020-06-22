Meteorolojiden yağış uyarısı
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Meteorolojiden yağış uyarısı

Marmara, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı Karadeniz ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Isparta, Burdur, Giresun ve Gümüşhane çevrelerinde gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteorolojiden yağış uyarısı
22.06.2020 08:29 | Son Güncelleme: 22.06.2020 08:32

Marmara, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı Karadeniz ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Isparta, Burdur, Giresun ve Gümüşhane çevrelerinde gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün duyurusuna göre, bugün ülke geneli parçalı ve yer yer çok

bulutlu olacak.

Marmara, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı Karadeniz ve

Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Isparta, Burdur, Giresun ve

Gümüşhane çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Hava sıcaklığının iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde

önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında

seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta

kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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