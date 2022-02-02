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Meteorolojiden uyarı; İstanbul'a kuvvetli yağış geliyor

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Meteorolojiden uyarı; İstanbul'a kuvvetli yağış geliyor

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada İstanbul Avrupa Yakası'nda başlayan yağışın gün içerisinde il genelinde etkisini arttırarak kuvvetli yağışa döneceği bildirildi.

İSTANBUL (DHA) - METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada İstanbul Avrupa Yakası'nda başlayan yağışın gün içerisinde il genelinde etkisini arttırarak kuvvetli yağışa döneceği bildirildi.

Meteoroloji'den yapılan açıklama şöyle; "Yapılan son değerlendirmelere göre; halen İstanbul'da devam eden sağanak yağışın Avrupa Yakasından başlayarak zamanla il genelinde etkisini arttırarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. Yağışların gece saatlerine Avrupa Yakası'nın batısında karla karışık yağmur yükseklerinde kar yağışına döneceği tahmin ediliyor. Rüzgarın akşam saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte ulaşımda aksamalar, su baskını, sel gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."


İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Meteoroloji, İstanbul, Güncel, Haber

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