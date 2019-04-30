Meteorolojiden Uyarı

Samsun'un Bafra ve 19 Mayıs ilçelerinde gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksama uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Samsun radarından alınan son görüntüler ve yapılan son değerlendirmelere göre; Samsun'un Bafra ve 19 Mayıs ilçelerinde gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı yetkililerin ve vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" denildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA