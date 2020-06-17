Meteorolojiden Trakya için 'şiddetli sağanak ve dolu' uyarısı Edirne başta olmak üzere Trakya genelinde meteorolojiden kuvvetli sağanak ve dolu yağışı uyarısı geldi.

Edirne başta olmak üzere Trakya genelinde meteorolojiden kuvvetli sağanak ve dolu yağışı uyarısı geldi. Meteorolojiden yapılan duyuruya göre, bugün akşam saatlerine kadar Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'de kuvvetli sağanak yağış ve yer yer dolu yağışı bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım tehlikesine karşı vatandaşlar uyarılarak, tedbirli olmaları istendi. - EDİRNE Kaynak: İHA