Meteorolojiden Trakya için "sağanak ve dolu" uyarısı Trakya genelinde kuvvetli gök gürültülü sağanak ve dolu bekleniyor.

Trakya genelinde kuvvetli gök gürültülü sağanak ve dolu bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, akşam saatlerine kadar Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da kuvvetli gök gürültülü sağanak ve yerel dolu yağışı öngörülüyor. Ani sel, su baskını, yıldırım tehlikesi, yağış anında kuvvetli rüzgar ve dolu yağışının meydana getirebileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor. Kaynak: AA