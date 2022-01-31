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Meteorolojiden Trakya için sağanak uyarısı

AA, Gökhan Balcı - Güncel
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Meteorolojiden Trakya için sağanak uyarısı

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da yarın kuvvetli yağış bekleniyor.

KIRKLARELİ (AA) - Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da yarın kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, yarın öğle saatlerinden itibaren Trakya'da görülecek sağanağın Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'ın genelinde kuvvetli olması (20-50 kg/m2) öngörülüyor.

Çarşamba günü zaman zaman karla karışık yağmur ve kar yağışına dönmesi tahmin edilen sağanak nedeniyle meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

AA / Gökhan Balcı - Güncel

Trakya Bölgesi, Meteoroloji, Kırklareli, Tekirdağ, Güncel, Haber

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