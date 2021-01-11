Meteorolojiden Trakya için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Trakya için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

Genel Müdürlükten yapılan duyuruya göre, bugün akşam saatlerinden itibaren Trakya'da beklenen yağışların kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (saatte metrekareye 51-75 kilogram) olması bekleniyor.

Bu nedenle meydana gelebilecek sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem taşıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı