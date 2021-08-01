Meteorolojiden Trakya için güneş çarpması uyarısı

Trakya'da hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 4-8 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Trakya'da hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 4-8 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, bölgede hava sıcaklıklarının artması bekleniyor.

Bölgede, sıcaklıkların hafta boyunca mevsim normallerinin 4-8 derece üzerinde seyredeceği öngörülüyor.

Günün en yüksek hava sıcaklıklarının Tekirdağ'da 31-32, Kırklareli'nde 36-40, Edirne'de 38-41 derece civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Hafta boyunca bölgede etkili olması beklenen sıcak hava dalgası nedeniyle öğle saatlerinde (11.00-16.00 saatleri arasında) başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların, sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Balcı