Meteorolojiden Trakya için güneş çarpması uyarısı
Trakya'da hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 4-8 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Trakya'da hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 4-8 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, bölgede hava sıcaklıklarının artması bekleniyor.
Bölgede, sıcaklıkların hafta boyunca mevsim normallerinin 4-8 derece üzerinde seyredeceği öngörülüyor.
Günün en yüksek hava sıcaklıklarının Tekirdağ'da 31-32, Kırklareli'nde 36-40, Edirne'de 38-41 derece civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Hafta boyunca bölgede etkili olması beklenen sıcak hava dalgası nedeniyle öğle saatlerinde (11.00-16.00 saatleri arasında) başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların, sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.
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Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Balcı