Meteoroloji: Bayramda Hava Mevsim Normallerinde Seyredecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 9 günlük Kurban Bayramı'nda Türkiye genelinin hava durumunu paylaştı. Ülke genelinde havanın mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

YEREL SAĞANAK YAĞIŞLAR OLABİLİR

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Ordu ve Artvin çevreleri ile sabah saatlerinde Sivas'ın kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

MEVSİM NORMALLARİNDE SEYREDECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda 2 ile 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR ORTA KUVVETTE ESECEK

Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyılarıyla Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında yer yer kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 31

İstanbul: Az bulutlu 33

İzmir: Az bulutlu ve açık 35

Adana: Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde kuzey kesimleri parçalı bulutlu 35

Bursa: Parçalı ve az bulutlu 34

Antalya: Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde iç kesimleri parçalı bulutlu 32

Samsun: Parçalı bulutlu 30

Trabzon: Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27

Erzurum: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 39