Meteorolojiden Son Dakika Uyarısı

Meteorolojiden yapılan uyarıda Balkanlar üzerinden gelen serin havayla birlikte hava sıcaklıklarının; kuzeybatı kesimlerden başlayarak, ülkenin büyük bir bölümünde hissedilir derecede (4-8 derece) azalacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından çeşitli uyarılar yapılırken, Kırklareli, Tekirdağ ve Edirne'de zaman zaman sağanak yağışlı hava görülüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre 15.04.2019 Pazartesi günü Balkanlar üzerinden gelen serin havayla birlikte hava sıcaklıklarının; kuzeybatı kesimlerden başlayarak, ülkemizin büyük bir bölümünde hissedilir derecede (4-8 derece) azalacağı tahmin ediliyor" denildi.

Yer yer kar yağışları görülebilir

Yapılan uyarının devamında, "Hafta boyunca mevsim normalleri altında seyretmesi beklenen hava sıcaklıklarının meydana getirebileceği olumsuzluklara karşı (sağlık sorunları, iç ve yüksek kesimlerde yer yer zirai don olayı, yüksek kesimlerde görülebilecek kar yağışları) dikkatli ve tedbirli olunması, meteorolojik uyarı ve raporların dikkatle takip edilmesi önem arz etmektedir" ifadelerine yer verildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA