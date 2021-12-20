Meteorolojiden Soğuk Hava Uyarısı - Haberler
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Meteorolojiden Soğuk Hava Uyarısı

Meteorolojiden Soğuk Hava Uyarısı
Habermetre - Haberler | Toplum

Meteorolojiden alınan bilgilere göre, hava sıcaklıklarının ilimiz ve çevresinde 21 Aralık 2021 Salı günü başlayıp 25 Aralık Cumartesi gününe kadar hissedilir derecede düşeceği, mevsim normallerinin 4 ila 10 derece altında seyredeceği bildirilmiştir.

Meteorolojiden alınan bilgilere göre, hava sıcaklıklarının ilimiz ve çevresinde 21 Aralık 2021 Salı günü başlayıp 25 Aralık Cumartesi gününe kadar hissedilir derecede düşeceği, mevsim normallerinin 4 ila 10 derece altında seyredeceği bildirilmiştir.

Vatandaşlarımızın meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olmaları önem arz etmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

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