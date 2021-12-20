Meteorolojiden Soğuk Hava Uyarısı

Meteorolojiden alınan bilgilere göre, hava sıcaklıklarının ilimiz ve çevresinde 21 Aralık 2021 Salı günü başlayıp 25 Aralık Cumartesi gününe kadar hissedilir derecede düşeceği, mevsim normallerinin 4 ila 10 derece altında seyredeceği bildirilmiştir.

Vatandaşlarımızın meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olmaları önem arz etmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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