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Meteorolojiden şiddetli sağanak uyarısı

Meteorolojiden şiddetli sağanak uyarısı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Bursa'da 'şiddetli yağmur' uyarısında bulundu.

BURSA (İHA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü Bursa'da 'şiddetli yağmur' uyarısında bulundu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, "Bu gece saatlerinde Trakya'da başlayacak sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların, Pazar günü Bursa çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor; Kuvvetli yağışların neden olabileceği sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" ifadelerine yer verildi. - BURSA

Meteorolojiden şiddetli sağanak uyarısı

Meteorolojiden şiddetli sağanak uyarısı

Meteorolojiden şiddetli sağanak uyarısı

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