Meteorolojiden Sıcak Hava Uyarısı

Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğünden Adana için sıcak hava uyarısı yapıldı.



Meteorolojiden yapılan yazılı açıklamaya göre, hava sıcaklığının yarından itibaren 3 ila 7 derece arasında mevsim normallerinin üstüne çıkması tahmin ediliyor.



Sıcak hava dalgasının, 15 Temmuz Cumartesi günü etkisini kaybetmesi bekleniyor.



Açıklamada, aşırı yüksek sıcaklıkların meydana getireceği olumsuzluklara karşı başta yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı olanlar olmak üzere vatandaşların, 10.00-16.00 saatleri arası güneş ışınlarına direk maruz kalmamaları konusunda uyarıda bulunuldu.