Meteorolojiden Sıcak Hava Uyarısı

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü hava sıcaklıklarının Pazar gününden itibaren bölge genelinde artarak mevsim normallerinin 3 ila 6 derece üzerinde seyredeceğini belirtti.



Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü hava sıcaklıklarının Pazar gününden itibaren bölge genelinde artarak mevsim normallerinin 3 ila 6 derece üzerinde seyredeceğini belirtti. Beklenen hava sıcaklıklarının Antalya'da 40-42, Muğla'da 39-42, Burdur'da 37-40, Isparta'da 35-38 derece aralıklarında olması bekleniyor. Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü, önümüzdeki hafta yüksek hava sıcaklıklarının meydana getirebileceği olumsuzluklara karşı başta yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı olanlar olmak üzere vatandaşların güneş ışınlarının dik geldiği 10.00-16.00 saatleri arası güneş ışınlarına direk maruz kalmamaları konusunda uyardı. - ANTALYA