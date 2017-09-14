Meteorolojiden Sıcak Hava Uyarısı

Elazığ, Malatya, Tunceli, Bingöl ve Adıyaman'ın sıcak hava dalgasının etkisi altında kalacağı ve eylül ayı sıcaklık rekorlarının kırılabileceği bildirildi.



Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Elazığ, Malatya, Tunceli, Bingöl ve Adıyaman'ı kapsayan bölgenin gelecek bir hafta boyunca da sıcak hava dalgasının etkisinde kalmaya devam edeceği tahmin ediliyor.



Gelecek hafta Elazığ, Malatya, Tunceli, Bingöl ve Adıyaman'da yağış beklenmezken, havanın az bulutlu ile açık geçeceği, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 5-9 derece üzerinde kalmaya devam edeceği, günlük ekstrem sıcaklık değerlerinin görülebileceği ve eylül ayı en yüksek sıcaklık rekorlarının kırılabileceği tahmin ediliyor.



Mevsim normallerinin oldukça üzerinde gerçekleşecek en yüksek sıcaklıklar ile sonbaharın gelmesiyle gece ve gündüz sıcaklıkları arasındaki aşırı farktan dolayı yaşanabilecek sağlık problemlerine karşı tedbirli olunması istendi.