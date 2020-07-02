Meteorolojiden sıcak hava uyarısı Yurdun güney, iç ve batı kesimlerinde hava sıcaklıklarının artmaya devam edeceği ve mevsim normallerinin 5 ila 7 derece üzerinde seyredeceği bildirildi.

Yurdun güney, iç ve batı kesimlerinde hava sıcaklıklarının artmaya devam edeceği ve mevsim normallerinin 5 ila 7 derece üzerinde seyredeceği bildirildi.

Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, önümüzdeki bir haftalık süreçte Türkiye'nin, Basra alçak basıncı sebebi ile sıcak havanın etkisinde kalacağı tahmin ediliyor. Kuzeydoğu kesimleri dışında yurtta yağış beklenmezken, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğu kesimlerinde öğleden sonraları kısa süreli mevzi gök gürültülü sağanak yağış geçişleri görüleceği, diğer yerlerde havanın genellikle az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor.

Yurdun güney, iç ve batı bölgelerinde mevsim normallerinin birkaç derece üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, yarından itibaren önümüzdeki hafta ortasına kadar daha da artacağı ve mevsim normallerinin 5 ila 7 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. - MERSİN

Kaynak: İHA