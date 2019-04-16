Meteorolojiden Sel ve Su Baskınları Uyarısı

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, yağışların kuvvetli olması nedeniyle meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım tehlikesi, dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar ile rakımı yüksek ve kar örtüsü bulunan yerlerdeki kar erimesi sonucu oluşabilecek olumsuzluklara karşı uyarıda bulundu.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde hava sıcaklıkları azalarak mevsim normallerinin altında olacağı tahmin edildiği belirtildi. Açıklamada, "Rüzgar genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Bu gece gerçekleşen en düşük sıcaklıklar; Van 8, Muş 8, Bitlis 7 ve Hakkari' de 6 derece olarak ölçülmüştür. Günün beklenen en yüksek sıcaklıklarının ise Van 10, Bitlis 6, Hakkari 9 ve Muş' da 11 derece olması beklenmektedir. Van Gölünde hava çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, rüzgar: doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30km/sa) yer yer 5 (40 km/sa) kuvvetinde, dalga: 0,5 ila 1,0m, görüş: iyi, yağış anında orta; kuvvetli yağış anında zayıf" denildi.

"Kuvvetli yağış uyarısı"

Açıklamanın devamında ise, "Yağışların kuvvetli olması nedeniyle meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım tehlikesi, dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar ile rakımı yüksek ve kar örtüsü bulunan yerlerdeki kar erimesi sonucu oluşabilecek sel ve su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi. - VAN

Kaynak: İHA