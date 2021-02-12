Meteorolojiden Samsun, Ordu, Kastamonu ve Sinop için fırtına uyarısı
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Meteorolojiden Samsun, Ordu, Kastamonu ve Sinop için fırtına uyarısı

12.02.2021 10:27 | Son Güncelleme: 12.02.2021 10:30
Meteorolojiden Samsun, Ordu, Kastamonu ve Sinop için fırtına uyarısı

Meteoroloji, Samsun, Ordu, Kastamonu ve Sinop'ta kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiğini bildirdi.

Meteoroloji, Samsun, Ordu, Kastamonu ve Sinop'ta kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiğini bildirdi.

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Samsun, Kastamonu, Sinop ve Ordu'nun kıyı kesimlerinde rüzgarın kuzeybatıdan kuvvetli, kısa süreli yer yer saatte 90 kilometre hızla eseceği belirtildi.

Açıklamada, kuvvetli rüzgar nedeniyle meydana gelebilecek soba gazı zehirlenmesi, ulaşımda aksama, ağaç devrilmesi, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor

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