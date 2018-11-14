Meteoroloji Uyardı! İstanbul'da İki Gün Sağanak Etkili Olacak

İstanbul'da yarın sabah saatlerinden itibaren başlayacakyağmur ve sağanağın, kuvvetli olarak aralıklarla cuma günü akşam saatlerine kadar etkili olması ve yağış miktarının ilçelere göre metrekareye 25-75 milimetre arasında değişkenlik göstermesi bekleniyor. Meydana gelebilecek ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem taşıyor.

CUMA GÜNÜ AKŞAM SAATLERİNE KADAR ETKİLİ OLACAK

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, yarın sabah saatlerinden itibaren İstanbul'da başlayacak yağmur ve sağanak şeklindeki yağışların, kuvvetli olarak aralıklarla cuma günü akşam saatlerine kadar etkili olması öngörülüyor.

VATANDAŞLARIN TEDBİRLİ OLMASI İSTENDİ

Yağış miktarının ilçelere göre metrekareye 25-75 milimetre arasında değişkenlik göstermesi beklenirken, meydana gelebilecek ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

KAR BEKLENEN BÖLGELER

Kütahya, Bilecik, Eskişehir, Karaman, Bolu, Van ve Hakkari çevrelerinde karla karışık yağmur, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda kar bekleniyor.

HAVA PARÇALI VE ÇOK BULUTLU OLACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın ülke genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak.

Marmara, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Kütahya, Antalya, Karaman, Eskişehir çevrelerinin yağışlı olacağı tahmin ediliyor.

Yağışlar, genellikle yağmur, İstanbul ve Antalya çevrelerinde sağanak, Kütahya, Bilecik, Eskişehir, Karaman, Bolu, Van ve Hakkari çevrelerinde karla karışık yağmur, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda kar şeklinde olacak.

ANTALYA- KONYA YOLUNDA BUZLANMAYA DİKKAT

Antalya'da yarın öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde başlaması beklenen yağışların, akşam ve gece saatlerinde kentin doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur, bin 500 metre rakım ve üzerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Antalya-Konya kara yolunun Seydişehir Alacabel mevkisinde, buzlanma ve yoğun kar yağışından dolayı ulaşımda meydana gelebilecek aksamalara karşı dikkatli olunması istendi.