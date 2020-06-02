Meteorolojiden sağanak ve dolu uyarısı
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Meteorolojiden sağanak ve dolu uyarısı

İç Anadolu'nun doğusunda sağanak, Kayseri, Sivas ve Tokat'ta dolu yağışı bekleniyor.

Meteorolojiden sağanak ve dolu uyarısı
02.06.2020 10:59 | Son Güncelleme: 02.06.2020 10:59

İç Anadolu'nun doğusunda sağanak, Kayseri, Sivas ve Tokat'ta dolu yağışı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, bugün öğle saatlerinden akşam saatlerine kadar, İç Anadolu'nun doğusunda sağanak ve gök gürültülü sağanak ile Kayseri, Sivas ve Tokat çevrelerinde yerel dolu yağışı öngörülüyor.

Yağış nedeniyle su baskını, sel, yıldırım düşmesi ve ulaşımda aksamalar gibi muhtemel riskler bulunuyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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