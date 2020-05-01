Meteorolojiden sağanak uyarısı
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Meteorolojiden sağanak uyarısı

Meteorolojiden sağanak uyarısı
01.05.2020 13:44 | Son Güncelleme: 01.05.2020 13:44

Yurt genelinde yarın sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Yurt genelinde yarın sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son değerlendirmelere göre, yurtta hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.

Marmara, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Afyonkarahisar, Kütahya ve Ordu çevrelerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak görüleceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Osmaniye çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olacağı öngörülüyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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