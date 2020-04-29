Meteorolojiden sağanak uyarısı Doğu Anadolu, Niğde ve Karaman çevreleri ile Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde bugün öğleden sonra sağanak bekleniyor.

Doğu Anadolu, Niğde ve Karaman çevreleri ile Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde bugün öğleden sonra sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün duyurusuna göre, ülke genelinde hava bugün parçalı ve yer yer çok

bulutlu olacak.

Öğle saatlerinden sonra Doğu Anadolu, Niğde ve Karaman

çevreleri ile Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde hafif ve yer

yer gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmaması ve mevsim normalleri civarında

seyretmesi öngörülüyor.

Rüzgarın genellikle güney ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette

esmesi bekleniyor.

Kaynak: AA