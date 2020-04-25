Meteorolojiden sağanak uyarısı Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Osmaniye, Artvin, Adana ve Hatay çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Osmaniye, Artvin, Adana ve Hatay çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın ülkenin doğu kesimleri çok bulutlu, diğer yerler parçalı ve az bulutlu olacak.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Osmaniye ve Artvin çevreleri ile Adana'nın kuzey, Hatay'ın kıyı ilçelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak olacağı tahmin ediliyor.

Kaynak: AA