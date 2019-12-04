Meteorolojiden sağanak uyarısı

04.12.2019 15:28 | Son Güncelleme: 04.12.2019 15:28

Adana'nın güney ve doğusu ile Hatay ve Osmaniye'de bu geceden itibaren kuvvetli sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Doğu Akdeniz'de bu geceden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak görülecek. Sağanağın yarın sabah saatlerine kadar Adana'nın güney ve doğusu ile Hatay ve Osmaniye'de kuvvetli olması öngörülüyor.

Vatandaşların ve yetkililerin, yağış nedeniyle oluşabilecek kuvvetli rüzgar, sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

Kaynak: AA