Meteorolojiden sağanak uyarısı

07.10.2019 13:58

Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz ile Samsun, Amasya ve Çorum çevrelerinde yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Türkiye'nin kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.

Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz ile Samsun, Amasya ve Çorum çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Yağışların, Marmara'nın güneyi ve doğusu, Kıyı Ege ile Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yerel olarak kuvvetli, Muğla çevrelerinde çok kuvvetli, yer yer aşırı olması öngörülüyor.

Denizlerde ise Orta Karadeniz'de fırtına, Karadeniz, Marmara ve Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar tahmin ediliyor.

Kaynak: AA