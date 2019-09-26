Meteorolojiden sağanak uyarısı

26.09.2019 08:22

Doğu Karadeniz'in kıyı kesimi ile Ordu, Tokat, Amasya çevreleri ve Samsun'un doğusunda bugün hafif sağanak tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, bugün Türkiye'nin kuzey kesimleri parçalı ve çok bulutlu olacak. Doğu Karadeniz'in kıyı kesimi ile Ordu, Tokat, Amasya

çevreleri ve Samsun'un doğusunda hafif sağanak öngörülüyor. Diğer

yerlerde havanın az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor.

Hava sıcaklığının iç ve batı kesimlerde 2 ile 5 derece artarak, yurt genelinde mevsim

normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Kaynak: AA