Meteorolojiden sağanak uyarısı
Edirne, Kırklareli, Trabzon, Rize, Artvin, Gümüşhane, Ardahan çevreleri ile Giresun'un iç kesimlerinde yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Edirne, Kırklareli, Trabzon, Rize, Artvin, Gümüşhane, Ardahan çevreleri ile Giresun'un iç kesimlerinde yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın ülkenin kuzey kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu olacak. Edirne, Kırklareli, Trabzon, Rize, Artvin, Gümüşhane, Ardahan çevreleri ile Giresun'un iç kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülürken, diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık geçmesi tahmin ediliyor.
Rüzgarın, Marmara'nın güneyi ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor.
Kaynak: AA
İmamoğlu'na "Oğlum" diye hitap eden Erkan Tan, Ordu Valisini göreve çağırdı: İstanbul Valiliği'ne tayin edilsin
Yasmin Erbil'den Mehmet Ali Erbil'e olay sözler: Kendinden yaşça küçük kadınlarla olmasından rahatsız oluyorum
Nihal Olçok'tan AK Parti mesajı: Sensiz buraya kadar Erol Olçok, koyunun olmadığı yerde keçiye "Evliya Çelebi" derler
HDP'den İstanbul seçimi sonrası ilk mesaj: Demokrasi ittifakını örelim, Türkiye'yi demokratikleştirelim
Son Dakika Haberleri