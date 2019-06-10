Meteorolojiden sağanak uyarısı
İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'da (Siirt hariç) sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'da (Siirt hariç) sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Kaynak: Dunya.com
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