Meteorolojiden sağanak uyarısı

İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'da (Siirt hariç) sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteorolojiden sağanak uyarısı

İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'da (Siirt hariç) sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Kaynak: Dunya.com

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