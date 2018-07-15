Meteorolojiden Sağanak Uyarısı

Malatya, Elazığ, Tunceli ve Bingöl için gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, havanın Adıyaman'da parçalı bulutlu, Elazığ, Malatya, Tunceli ve Bingöl'de öğle saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklığının 2-4 derece azalmasının beklendiği bölgede, rüzgarın kuzey ve kuzeybatıdan orta şiddette, öğlen saatlerinden itibaren Adıyaman, Elazığ ve Malatya çevrelerinde kuvvetlice eseceği öngörülüyor.