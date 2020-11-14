Meteorolojiden sağanak uyarısı
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Meteorolojiden sağanak uyarısı

14.11.2020 16:39 | Son Güncelleme: 14.11.2020 16:39
Meteorolojiden sağanak uyarısı

Marmara'nın doğusu, Batı Akdeniz'in Toroslar mevkisi, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları ile Balıkesir, Antalya, Giresun ve Trabzon çevrelerinde yarın sağanak bekleniyor.

Marmara'nın doğusu, Batı Akdeniz'in Toroslar mevkisi, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları ile Balıkesir, Antalya, Giresun ve Trabzon çevrelerinde yarın sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yurt genelinin yarın parçalı ve çok bulutlu olması öngörülüyor.

Marmara'nın doğusu, Batı Akdeniz'in Toroslar mevkisi, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları ile Balıkesir, Antalya, Giresun ve Trabzon çevrelerinde sağanak tahmin ediliyor.

Sabah ve gece saatlerinde İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının, mevsim normalleri civarında seyredeceği öngörülüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Kemal Özkök

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