Meteorolojiden "sağanak" uyarısı Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır, Bitlis ve Muş çevreleri, Van'ın güney ve doğu ilçeleri ile Hakkari'nin doğu ilçelerinde yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır, Bitlis ve Muş çevreleri, Van'ın güney ve doğu ilçeleri ile Hakkari'nin doğu ilçelerinde yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, Doğu Anadolu'nun doğusunda görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın öğle saatlerinden itibaren Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır, Bitlis ve Muş çevreleri, Van'ın güney ve doğu ilçeleri ile Hakkari'nin doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: AA