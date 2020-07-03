Meteorolojiden sağanak uyarısı Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Erzincan, Muş ve Van çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Erzincan, Muş ve Van çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, yarın ülkenin kuzey ve doğu kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Erzincan, Muş ve Van çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanaklı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Kaynak: AA