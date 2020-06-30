Meteorolojiden "sağanak" uyarısı Doğu Anadolu'nun doğusu ile Rize ve Artvin çevrelerinde yarın sağanak bekleniyor.

Doğu Anadolu'nun doğusu ile Rize ve Artvin çevrelerinde yarın sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın ülkenin doğu kesimlerinde havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

Doğu Anadolu'nun doğusu ile Rize ve Artvin çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak beklenirken, diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık olacağı öngörülüyor.

Kaynak: AA