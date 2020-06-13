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Meteorolojiden sağanak uyarısı

Sakarya ve Kocaeli'nin kuzey ilçeleri ile Düzce çevrelerinde yerel olarak kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteorolojiden sağanak uyarısı
13.06.2020 12:53 | Son Güncelleme: 13.06.2020 13:47

Sakarya ve Kocaeli'nin kuzey ilçeleri ile Düzce çevrelerinde yerel olarak kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, akşam saatlerine kadar Kocaeli ve Sakarya'nın kuzey ilçeleri ile Düzce çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Yağışlar nedeniyle meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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