Meteorolojiden sağanak uyarısı Sakarya ve Kocaeli'nin kuzey ilçeleri ile Düzce çevrelerinde yerel olarak kuvvetli yağış bekleniyor.

Sakarya ve Kocaeli'nin kuzey ilçeleri ile Düzce çevrelerinde yerel olarak kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, akşam saatlerine kadar Kocaeli ve Sakarya'nın kuzey ilçeleri ile Düzce çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Yağışlar nedeniyle meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: AA