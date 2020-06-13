Meteorolojiden sağanak uyarısı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Meteorolojiden sağanak uyarısı

Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Adana ve Mersin çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteorolojiden sağanak uyarısı
13.06.2020 08:39 | Son Güncelleme: 13.06.2020 08:42

Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Adana ve Mersin çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan son

değerlendirmelere göre, bugün ülkenin kuzey ve batısı parçalı ve yer

yer çok bulutlu olacak.

Marmara, Ege (Muğla ve Aydın'ın kıyı kesimleri

hariç), Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Adana ve Mersin çevrelerinin yerel

olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanaklı geçeceği

tahmin ediliyor.

Yağışların, İç Anadolu'nun doğusu, Orta

Karadeniz'in iç kesimleri ile Ankara, Çankırı, Samsun çevreleri ve

Kastamonu ile Sinop'un iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olacağı öngörülüyor.

Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında

seyretmesi bekleniyor.

Rüzgarın, genellikle batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta

kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi, Bylock tespit edilmeyen tek kamu kurumu oldu Haber
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi, Bylock tespit edilmeyen tek kamu kurumu oldu
Boğularak ölen yeğenlerini taşıyan cenaze aracının önünde diz çöküp, feryat etti Haber
Boğularak ölen yeğenlerini taşıyan cenaze aracının önünde diz çöküp, feryat etti
Bir grup vatandaş, sokak ortasında baldızı ile tartışan genci linç etmek istedi Haber
Bir grup vatandaş, sokak ortasında baldızı ile tartışan genci linç etmek istedi
Son dakika: Malatya'da iki yük treni çarpıştı, 1 kişi ölürken 3 kişi yaralandı Haber
Son dakika: Malatya'da iki yük treni çarpıştı, 1 kişi ölürken 3 kişi yaralandı
Ünlü şef Özgür Gökçe, abisi Nusret Gökçe'yle çekilen çocukluk fotoğrafını paylaştı Haber
Ünlü şef Özgür Gökçe, abisi Nusret Gökçe'yle çekilen çocukluk fotoğrafını paylaştı
24 yaşındaki kadın, dünyanın en büyük vajinasına sahip olmak için bıçak altına yattı Haber
24 yaşındaki kadın, dünyanın en büyük vajinasına sahip olmak için bıçak altına yattı
Edirne'ye girişler 14-17 Haziran'da sınırlandırıldı
Edirne'ye girişler 14-17 Haziran'da sınırlandırıldı
Normalleşme sonrası Şanlıurfa'da vaka ve vefatlarda patlama yaşanıyor
Normalleşme sonrası Şanlıurfa'da vaka ve vefatlarda patlama yaşanıyor
10 yaşındaki kızın bahçede gezerken bulduğu gök taşı, ailesini sevince boğdu: Allah'ın bize bir hediyesi
10 yaşındaki kızın bahçede gezerken bulduğu gök taşı, ailesini sevince boğdu: Allah'ın bize bir hediyesi
Yunan gazeteciye verdiği 'Ayasofya' cevabı canlı yayında soruldu! İmamoğlu sözlerini yineledi
Yunan gazeteciye verdiği 'Ayasofya' cevabı canlı yayında soruldu! İmamoğlu sözlerini yineledi
Talihsiz damat, evlendiği kadının hamile olduğunu gerdek gecesi öğrendi
Talihsiz damat, evlendiği kadının hamile olduğunu gerdek gecesi öğrendi
Davutoğlu'nun ekibinde yer alan Cemal Eğin'den Ayasofya için öneri: Kararname ile ibadete açılabilir
Davutoğlu'nun ekibinde yer alan Cemal Eğin'den Ayasofya için öneri: Kararname ile ibadete açılabilir
Pandemi Kurulu Üyesi Doç. Dr. Erayman: Eylül ayında vakaların yok denecek kadar azalmasını öngörüyoruz
Pandemi Kurulu Üyesi Doç. Dr. Erayman: Eylül ayında vakaların yok denecek kadar azalmasını öngörüyoruz
Son dakika: Kapatılan hesaplarla ilgili Fahrettin Altun'dan Twitter'a tepki: Sahte olduğu iddiası gerçek dışı
Son dakika: Kapatılan hesaplarla ilgili Fahrettin Altun'dan Twitter'a tepki: Sahte olduğu iddiası gerçek dışı
Kozmetik sektöründe kullanılan mucizevi yağın litresi 40 bin liraya satılıyor
Kozmetik sektöründe kullanılan mucizevi yağın litresi 40 bin liraya satılıyor
Tüm Türkiye'nin konuştuğu atama! Milli güreşçi Vakıfbank yönetim kuruluna atandı
Tüm Türkiye'nin konuştuğu atama! Milli güreşçi Vakıfbank yönetim kuruluna atandı
Günlük burç yorumları 13 Haziran 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 13 Haziran 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları)
Son Dakika: Fenerbahçe'nin 39 yaşındaki kaptanı Emre Belözoğlu, sezon sonunda futbolu bırakıyor
Son Dakika: Fenerbahçe'nin 39 yaşındaki kaptanı Emre Belözoğlu, sezon sonunda futbolu bırakıyor
Şırnak'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi
Şırnak'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi
CHP'de Kovid-19 alarmı! Kılıçdaroğlu ile görüşen kişide koronavirüs çıktı
CHP'de Kovid-19 alarmı! Kılıçdaroğlu ile görüşen kişide koronavirüs çıktı
George Floyd'u öldüren polis suçlu bulunursa 1 milyon dolardan fazla emeklilik ikramiyesi alacak
George Floyd'u öldüren polis suçlu bulunursa 1 milyon dolardan fazla emeklilik ikramiyesi alacak
Barcelona, Orkun Kökçü için 35 milyon euro vermeye hazır
Barcelona, Orkun Kökçü için 35 milyon euro vermeye hazır
Survivor'da Elif ve Nisa dokunulmazlık oyununda sakatlandı
Survivor'da Elif ve Nisa dokunulmazlık oyununda sakatlandı
Ders çalışmak için buluşan liseli gençlerin, evdeki silahlarla oyunu faciayla noktalandı
Ders çalışmak için buluşan liseli gençlerin, evdeki silahlarla oyunu faciayla noktalandı
Rıdvan Dilmen'den ilginç Emre Belözoğlu iddiası: İlk 11'i o belirlemiştir, kendini de oyuna sokmuştur
Rıdvan Dilmen'den ilginç Emre Belözoğlu iddiası: İlk 11'i o belirlemiştir, kendini de oyuna sokmuştur
Ali Babacan Twitter'ın bazı hesapları kapatmasına 'Utanç verici' dedi, Bakan Varank sert çıktı
Ali Babacan Twitter'ın bazı hesapları kapatmasına "Utanç verici" dedi, Bakan Varank sert çıktı
Cezaevinden izinli çıkan vatandaş, kadın ticareti yüzünden anlaşmazlık yaşadığı kadını öldürdü
Cezaevinden izinli çıkan vatandaş, kadın ticareti yüzünden anlaşmazlık yaşadığı kadını öldürdü
Çiftçi ve besicilere 886 milyon liralık destek ödemesi bugün başlıyor
Çiftçi ve besicilere 886 milyon liralık destek ödemesi bugün başlıyor
Nişanlı çiftin mini etek kavgası karakolda son buldu
Nişanlı çiftin mini etek kavgası karakolda son buldu
Alişan'ın eşi Buse Varol 2. kez hamile mi?
Alişan'ın eşi Buse Varol 2. kez hamile mi?
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Muş Devlet Bahçeli Enis Berberoğlu Nimetullah Erdoğmuş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Demet Evgar Demet Akalın Kenan Doğulu Rafet El Roman
Spor Ali Koç Metin Oktay Bülent Uygun Servet Yardımcı Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Emrah Kadın Ankara Instagram
Şu an buradasınız: Meteorolojiden sağanak uyarısı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.6.2020 09:06:17. #1.15#
title