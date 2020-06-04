Meteorolojiden sağanak uyarısı Samsun, Ordu, Giresun ve Tokat'ta bugün sağanak bekleniyor.

Samsun, Ordu, Giresun ve Tokat'ta bugün sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, söz konusu yerlerde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak görüleceği tahmin ediliyor.

Su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: AA