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Meteorolojiden sağanak uyarısı

Ankara, Karabük, Bolu ve Çankırı'da sağanak bekleniyor.

Meteorolojiden sağanak uyarısı
28.05.2020 17:49 | Son Güncelleme: 28.05.2020 17:49

Ankara, Karabük, Bolu ve Çankırı'da sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ankara il merkezi ve kuzey ilçeleri (Kızılcahamam, Çamlıdere, Kahramankazan, Çubuk, Akyurt, Kalecik), Karabük il geneli, Bolu'nun Gerede ve Çankırı'nın Çerkeş ilçelerinde bu geceden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Yerel olarak kuvvetli olması öngörülen yağışlar sebebiyle meydana gelebilecek ani sel, su baskını ve yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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