Meteorolojiden rüzgâr ve fırtına uyarısı

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü, Eskişehir'in de yer aldığı bölgede kuvvetli rüzgar ve yağış uyarısı yaptı.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü, Eskişehir'in de yer aldığı bölgede kuvvetli rüzgar ve yağış uyarısı yaptı.

Yapılan açıklamaya göre, Eskişehir, Bursa, Kütahya ve Bilecik'te havanın bugün çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı olarak geçeceği tahmin ediliyor. Bölgede hava sıcaklığının 4 ila 6 derece azalması, rüzgarın güney ve batı, zamanla kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette. zaman zaman saatte 90 kilometreye ulaşacak kuvvette esmesi bekleniyor.

Açıklamada, "Rüzgarın zaman zaman fırtına ve kısa süreli kuvvetli fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç veya direk devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir. Yağışların Bursa çevrelerinde kuvvetli, yer yer metrekareye 75 kilograma kadar çok kuvvetli, Bilecik il geneli, Eskişehir'in kuzeybatı kesimlerindeki Odunpazarı, Tepebaşı, İnönü, Sarıcakaya, Mihalgazi ve Alpu ile Kütahya'nın merkez ve kuzey kesimlerinde Domaniç, Tavşanlı ve Emet'te kuvvetli olması beklendiğinden, meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, su baskını ve sele karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" diye belirtildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı