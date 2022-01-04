Meteorolojiden Rize ve Artvin'in yüksek kesimleri için kar yağışı uyarısı - Haberler
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Meteorolojiden Rize ve Artvin'in yüksek kesimleri için kar yağışı uyarısı

Meteorolojiden Rize ve Artvin'in yüksek kesimleri için kar yağışı uyarısı
AA / İsa Toprak - Haberler | Güncel

Rize ve Artvin'in yüksek kesimleri için kar yağışı uyarısı yapıldı.

ARTVİN (AA) - Rize ve Artvin'in yüksek kesimleri için kar yağışı uyarısı yapıldı.

Meteorolojik tahmine göre, bugün akşam saatlerine doğru Rize ve Artvin'in 700 metre üzeri yüksek kesimlerinde kar yağışının etkisini arttırması ve yer yer kuvvetli (10-20 santimetre) olması bekleniyor.

Kuvvetli kar yağışının gece saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

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AA / İsa Toprak - Son Dakika Haberleri

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