Meteorolojiden Rize ve Artvin'in yüksek kesimleri için kar yağışı uyarısı

ARTVİN (AA) - Rize ve Artvin'in yüksek kesimleri için kar yağışı uyarısı yapıldı.

Meteorolojik tahmine göre, bugün akşam saatlerine doğru Rize ve Artvin'in 700 metre üzeri yüksek kesimlerinde kar yağışının etkisini arttırması ve yer yer kuvvetli (10-20 santimetre) olması bekleniyor.

Kuvvetli kar yağışının gece saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

AA / İsa Toprak - Son Dakika Haberleri

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