Meteorolojiden Orta Karadeniz için yağış uyarısı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Meteorolojiden Orta Karadeniz için yağış uyarısı

03.11.2020 15:01 | Son Güncelleme: 03.11.2020 15:04
Meteorolojiden Orta Karadeniz için yağış uyarısı

Samsun, Amasya ve Tokat'ta sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi.

Samsun, Amasya ve Tokat'ta sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 4 Kasım'dan itibaren bölge genelinde yağışlı havanın etkili olacağı, yağışların Samsun, Amasya ve Tokat çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olmasının beklendiği aktarıldı.

Yağışlarla birlikte ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi beklendiği anlatılan açıklamada, vatandaşların meteorolojik uyarıları dikkate almasının önem arz ettiği vurgulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Kumcağız

İlgili Haberler

Uluslararası Karadeniz Günü'nde Karadeniz için 'kirlilik' uyarısı
Uluslararası Karadeniz Günü'nde Karadeniz için "kirlilik" uyarısı
13 il için kuvvetli rüzgar ve sağanak yağış uyarısı
13 il için kuvvetli rüzgar ve sağanak yağış uyarısı
Karadeniz için ürküten iklim değişikliği uyarısı: Sel ve heyelanlar artacak
Karadeniz için ürküten iklim değişikliği uyarısı: Sel ve heyelanlar artacak
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Osman Durmuş Mesut Yılmaz Fahrettin Koca Emmanuel Macron Bekir Pakdemirli
Magazin Şevket Çoruh Gökhan Alkan Burak Özçivit Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Samatta Erol Bulut Gökhan Töre Gökhan Gönül Sergen Yalçın
Daha Fazla İzmir Deprem Viyana Bayraklı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Meteorolojiden Orta Karadeniz için yağış uyarısı - Amasya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.11.2020 15:07:09. #1.15#
title