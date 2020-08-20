Meteorolojiden Orta Karadeniz için yağış uyarısı
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Meteorolojiden Orta Karadeniz için yağış uyarısı

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Çorum, Samsun, Sinop ve Ordu çevrelerinin serin ve yağışlı havanın etkisine gireceği, yağışların yer yer kuvvetli olacağı kaydedildi.

Meteorolojiden Orta Karadeniz için yağış uyarısı
20.08.2020 15:11 | Son Güncelleme: 20.08.2020 15:11

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Çorum, Samsun, Sinop ve Ordu çevrelerinin serin ve yağışlı havanın etkisine gireceği, yağışların yer yer kuvvetli olacağı kaydedildi.

Açıklamada, bugünden itibaren bölge genelinde serin ve yağışlı havanın etkili olacağı, yağışların yarın Sinop, Samsun ve Ordu çevrelerinde yer yer kuvvetli, cumartesi günü ise Samsun'un doğu ilçeleri ile Ordu çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olmasının beklendiği aktarıldı.

Yağışlarla birlikte rüzgarın kuzey bölgelerde saatte 40-60 kilometre hızla eseceğinin bildirildiği açıklamada, hava sıcaklıklarının da 4 ila 7 derece arasında azalmasının beklendiği ifade edildi.

Vatandaşların meteorolojik uyarıları dikkate almasının önem arz ettiği vurgulandı.

Kaynak: AA

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